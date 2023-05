Milan, la Roma di Mourinho ora può essere un’alleata contro l’Inter

Archiviata la 33^ giornata del campionato di Serie A, per le squadre è già tempo di pensare al prossimo turno, anche perché si ritorna in campo già sabato 6 maggio. E si parte già da subito con il botto, dal momento in cui i primi due incontri in programma sono scontri diretti per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Ma non solo, perché saranno anche due sfide che si giocheranno sull'asse Milano-Roma e che già promettono di regalare grande spettacolo. Alle ore 15:00, allo stadio 'San Siro' il Milan affronterà in casa la Lazio, mentre alle 18.00 lo stadio 'Olimpico' sarà teatro del match tra la Roma di José Mourinho e l'Inter.