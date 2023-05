Milan, sei Leao-dipendente? Dalla statistica non si può sfuggire

Il Milan è dipendente da Rafael Leao? La risposta arriva dalla statistica, una disciplina dalla quale non si può sfuggire

Fabio Barera Redattore

La partita contro la Cremonese ha dato una certezza in casa Milan: l'undici di Stefano Pioli ha disperato bisogno di Rafael Leao in campo, perché il portoghese è un fattore importante. Sebbene il classe 1999, come già ha dimostrato in diverse occasione, vada molto a giornata, il suo contributo è imprescindibile per il Diavolo. E il match di 'San Siro' lo ha reso evidente, anche perché quando ha fatto il suo ingresso in campo ha creato più pericoli per la retroguardia grigiorossa di quanto avesse fatto nei minuti precedenti Divock Origi.

La certezza, però, ha bisogno di un dato effettivo per essere definita tale, dal momento in cui senza quello potrebbe essere definita semplicemente un impressione. E questo aiuto arriva dalla statistica, una disciplina da cui non si può sfuggire e che in questo caso specifico parla molto chiaro. Come si può evincere dal portale 'transfermarkt.it', infatti, esiste un Milan con Rafael Leao e ne esiste uno senza. In stagione il portoghese ha disputato 31 incontri con la casacca rossonera, di cui 24 da titolare e 7 da subentrato. A queste si aggiungono poi le due sfide saltate per squalifica.

Milan, l'importanza di avere in campo Rafael Leao — E il dato, come detto, parla da solo. Nelle 24 partite in cui Stefano Pioli ha lanciato dal primo minuto Rafael Leao, il Milan ha raccolto 51 dei 57 punti che ad oggi possiede per una media di 1,88 punti/partita. Quando, invece, il lusitano è partito dalla panchina per fare il suo ingresso in campo in un secondo momento oppure non ha potuto prendere parte all'incontro, il Diavolo ha racimolato solo 7 punti. La media in questo caso è di 1 punto/match, uno score decisamente più basso. Un confronto che deve far riflettere il tecnico del club di via Aldo Rossi anche per le prossime uscite, che saranno fondamentali per non far diventare questa stagione fallimentare. LEGGI ANCHE: Milan, che fatica contro la Cremonese! Un attacco senza gol