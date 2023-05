Milan, che fatica contro la Cremonese! Un attacco senza gol

Quella giunta nella giornata di ieri, mercoledì 3 maggio, è l'ennesima delusione stagionale per il Milan . Un pareggio inutile se si considerano i risultati delle dirette concorrenti per l'accesso alla prossima edizione della Champions League . La Lazio , avversaria sabato 6 maggio alle 15:00, ha vinto 2-0 contro il Sassuolo , mentre l' Inter di Simone Inzaghi , che il Diavolo affronterà nella semifinale della massima competizione europea, ha strapazzato 0-6 l' Hellas Verona .

L'undici di Stefano Pioli ha provato a superare la resistenza della difesa della Cremonese, ma si è trovata di fronte un Marco Carnesecchi in formato deluxe. Se a questo si aggiungono alcuni errori sotto porta e poca precisione negli ultimi passaggi, ecco che il risultato è il pareggio amaro che i tifosi riunitisi a 'San Siro' hanno dovuto sopportare. È arrivato il primo gol subito nelle ultime sette gare casalinghe, ma non è questo a preoccupare, sebbene l'imbattibilità sia caduta contro la penultima della classe.

Milan, fatica a segnare contro la Cremonese

A mettere in apprensione Stefano Pioli e il suo staff, oltre che tutti i tifosi del Milan, è la grande fatica che i rossoneri hanno fatto nel segnare ad una delle difese, a livello statistico, meno solide dell'intera Serie A. La peggiore a pari merito con quella della Sampdoria. Il Diavolo ha segnato appena un gol nelle due sfide stagionali, un dato che fa riflettere e che allo stesso tempo preoccupa. Se è vero che la scelta è stata quella di mandare in campo le seconde linee, ancora una volta non dimostratesi all'altezza, non è facilmente accettabile una tale difficoltà realizzativa.