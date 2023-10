Milan, Trevisani: “Leao non può essere ubiquo. Se gli altri non segnano…”

Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione di Rafael Leao in Borussia Dortmund-Milan

Riccardo Trevisani , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Mediaset', soffermandosi sulla prestazione del tanto criticato Rafael Leao in Borussia Dortmund - Milan . Il telecronista ha sostenuto come il portoghese non abbia il dono dell'ubiquità e non possa avere colpe se i suoi compagni non segnano. Ecco le sue parole a riguardo.

Le parole di Riccardo Trevisani su Rafael Leao

"Leao non ha ancora la capacità di essere ubiquo e stare in due posti contemporaneamente, se mette in porta Theo Hernandez, Chukwueze e Pulisic e loro non segnano non è colpa sua. Il Milan se esce bene dalla sfida di Parigi, secondo me il girone lo passa". LEGGI ANCHE: Genoa-Milan, le probabili formazioni >>>