Milan-Torino, Adani: “Gabbia miglior giovane difensore italiano”

NEWS MILAN – Esordio assoluto in Serie A per Matteo Gabbia nel corso di Milan-Torino. Il giovane difensore italiano è entrato nel corso del primo tempo per via dell’infortunio di Simon Kjaer e del forfait nel riscaldamento di Mateo Musacchio. Nel post-partita, dagli studi di Sky Sport, il giornalista ed ex difensore Lele Adani ha elogiato il centrale milanista.

Il commento di Adani: “Gabbia è stato il miglior difensore dell’Italia under-20 di Nicolato. Giocava in una difesa a tre, sul centro destra. Frequenza rapida, bravo ad accorciare e nelle letture. Risposta immediata, in un momento in cui il Torino ha attaccato. E potevi sbagliare. Invece è stato pulito nell’anticipo, nella contro-proposta”.

I complimenti di Stefano Pioli: “Sono contento, ha sempre lavorato con attenzione. E’ sicuro, affidabile, anche se giovane. Entrato con convinzione e coraggio. Quando lavora per migliorarsi sempre, nonostante venga chiamato poco in causa e in allenamento non fai perdere intensità ai compagni, sono cose importante. Poi vieni sempre premiato”

Nel post-partita di Milan-Torino, Mattia Gabbia ha rilasciato anche un’intervista a Sky Sport. Ha raccontato le emozioni di questo esordio: continua a leggere >>>

