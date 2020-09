Milan, Tonali ricorda: “Tre partite del passato che vorrei giocare” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il colpo dell’estate del Milan, sin qui, è stato l’acquisto di Sandro Tonali, arrivato dal Brescia per un affare totale di 35 milioni di euro (formula con prestito oneroso, diritto di riscatto e bonus, più percentuale su futura rivendita: ecco tutti i dettagli). Oggi il giovane centrocampista classe 2000 si è presentato ufficialmente in conferenza stampa.

Tra i tanti temi trattati, Sandro Tonali ha risposto ad una domanda sul passato da tifoso del Milan: “La partita che vorrei rigiocare? Una finale con il Liverpool, la finale di Manchester. Varie finali di Champions League”. Risposta scontata: quale tifoso rossonero non vorrebbe ritrovarsi a vivere le emozioni degli storici successi internazionali del suo Milan?

Poi Tonali racconta un retroscena su una sfida del recente passato, un Milan-Chievo dell’11 aprile 2009 (video in alto): “Ricordo un Milan-Chievo, in cui fece gol Clarence Seedorf nel recupero. Ero allo stadio. Fu una gara brutta, ma ricca di emozioni: vedere lo stadio svuotarsi e poi esultare per il gol di Seedorf al 95′. Che emozione”.

TONALI E LA RICETTA VINCENTE PER IL MILAN >>>