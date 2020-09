Milan, la ricetta di Tonali: “La chiave per la vittoria è solo una!”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il colpo dell’estate rossonera, sin qui, è stato l’acquisto di Sandro Tonali, arrivato dal Brescia per un affare totale di 35 milioni di euro (formula con prestito oneroso, diritto di riscatto e bonus, più percentuale su futura rivendita: ecco tutti i dettagli). Oggi il giovane centrocampista classe 2000 si è presentato ufficialmente in conferenza stampa.

Tra i tanti temi trattati, Sandro Tonali ha risposto ad una domanda su quale sia secondo lui la chiave per vincere: “Sicuramente bisogna allenarsi come stiamo facendo. Le vittorie passano dagli allenamenti, sono la chiave per un cammino importante“. E Zlatan Ibrahimovic sarà d’accordo con queste dichiarazioni, visto che lo svedese insiste molto (e non solo lui, per carità) su questo tema.

In generale sugli allenamenti di questi mesi: “È stato difficile allenarsi nell’ultima stagione. Ora abbiamo un anno intero, una partita ogni 4-5 giorni è leggermente più semplice. Ci sono più giocatori in squadra e facilita tutti. Pensiamo però partita per partita e diamo tutto volta per volta. Così andremo avanti”.

