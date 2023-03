Milan, Tomori: “Ecco la differenza tra il calcio in Italia e in Inghilterra”

Milan, le parole di Fikayo Tomori

"In Italia è più un: 'Ok, qui è dove devi essere quando la palla arriva. Questo è il modo in cui il tuo corpo deve essere. Qui è dove devi passare la palla'. In Inghilterra invece si può giocare più d'istinto. In Italia si cerca di eliminarlo il più possibile, così da sapere già cosa fare in campo, come giocare e dove passare la palla".