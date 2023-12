Tomori: “Qui al Milan mi sento valorizzato e per me fa la differenza”

Fikayo Tomori , difensore rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista in esclusiva ai microfoni di 'Sport Mediaset' parlando del suo presente al Milan e non solo. Ecco, dunque, tutte le sue parole.

Sul suo rapporto col mondo Milan: "Quando sono arrivato qui non giocavo da quasi un anno, mi hanno dato subito tanti consigli per migliorare, mi sento valorizzato e questo per me fa la differenza. Mi sento milanista".