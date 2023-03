Chelsea, Tomori sull’academy: “Dopo il primo giorno non volevo tornare”

Le parole di Fikayo Tomori sull'academy del Chelsea

"Il primo giorno che sono andato all'accademia, c'erano bambini di tutta Londra che sapevano fare le stesse cose che sapevo fare io. E per me non è stato facile. Ricordo che quando sono salito in macchina ho detto a mio padre: 'Papà, non sono sicuro di poter tornare'. Lui mi disse: "No, no, tornerai di sicuro. Hai bisogno di stare in un posto dove sei messo alla prova, dove puoi migliorarti'".