Milan, Tiribocchi: “Leao quando è in giornata è imprendibile”

È finalmente ripartita la Serie A. Il Milan ha vinto e convinto contro la Salernitana, ma non ha chiuso la sfida, rischiando sul finale. Grande trascinatore dei rossoneri è stato Rafael Leao che è entrato in tutte le azioni pericolose create dal Milan. Il portoghese, quando in forma, resta uno dei giocatori più forti in Serie A. Grazie al suo primo passo fulminante e al controllo palla, Leao è in grado di creare pericoli dal nulla.