Milan, Tiribocchi: “I rossoneri non hanno un attaccante da 20 gol”

"Sono del parere che la Juventus di Massimiliano Allegri e l'Inter di Simone Inzaghi saranno le principali anti-Napoli per il prossimo campionato di Serie A che sta per iniziare e in cui la squadra di Garcia dovrà difendere il titolo di campione d'Italia. Secondo me in particolare la Juventus potrà dire la sua perché va sottolineato che ha cambiato poco, non ha le coppe da giocare durante la settimana e con quell'organico che si ritrova, quando sarà regime, può far male al Napoli e al campionato sin da subito. Se il Milan non è tra queste? Il club ha cambiato tanto, ha preso giocatori interessanti, ma non ha preso ancora numeri, non hanno un attaccante da 20 goal che possa fare la differenza".