Milan, Thiaw: “Sono più maturo. All’inizio non ci credevo”

"Sono diventato più maturo, mi assumo più responsabilità. Sono più onesto con me stesso e anche più autocritico. Conoscere un club così grande come il Milan è stato incredibile. Conoscevo il club solo dalla PlayStation: da bambino giocavo a Pro Evolution Soccer con il Milan e Ronaldinho. Quando sono andato a fare le visite mediche per la prima volta e ho visto la maglietta con il logo del Milan alla visita medica, non riuscivo a crederci. Ero incredibilmente orgoglioso e felice in quel momento".