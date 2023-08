Milan, l’effetto del calciomercato: quante differenze alla prima stagionale

Quante differenze

In campo, come detto, gli stessi uomini protagonisti della cavalcata Scudetto vissuta solo qualche mese prima. I nuovi acquisti erano seduti in panchina e solo due di questi entreranno a partita in corso. Curioso notare che quei due giocatori subentrati furono De Ketelaere e Origi, il primo ora all'Atalanta e il secondo ora in cerca di una nuova sistemazione. La campagna acquisti di quella stagione verrà ricordata come una delle peggiori, con dei colpi in entrata che non infiammarono molto il tifo rossonero e, cosa ancora più grave, non lasciarono affatto il segno durante l'annata. Sembra di ricordarsi di un tempo lontano, ma in realtà parliamo di pochi mesi fa. Una percezione rivoluzionata dall'attuale campagna acquisti, fatta di giocatori di qualità e trattative rapide, mica lunghe mesi.