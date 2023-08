Milan, Thiaw: “Ibrahimovic? Una delle più grandi personalità nel calcio”

"Zlatan è stata la seconda persona che mi ha parlato al Milan. La squadra aveva una partita. Zlatan si è avvicinato a me. Io sono alto, ma lui mi sovrastava in altezza e larghezza. È stato un momento cruciale. Non avevo paura di Zlatan, ma avevo rispetto. Ero felice di condividere lo spogliatoio con una delle più grandi personalità del calcio mondiale. Mi ha detto "benvenuto"". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, torna di moda Taremi? Le ultime dal Belgio