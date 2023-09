Milan, Theo Hernandez: “Lucas contro in Champions? Davvero incredibile”

Sul gruppo di Champions : "Il nostro gruppo è il più difficile. Ma noi giochiamo a calcio per essere in queste partite!".

Lucas ha parlato della possibilità di giocare al fianco del fratello nello stesso club : "Sarebbe fantastico! Già in nazionale andiamo bene, in una squadra di club andremmo ancora meglio!".

Poi sulla Champions : "La Champions è una competizione che tutti a Parigi vogliono vincere: starà a noi iniziare la competizione con il piede giusto". LEGGI ANCHE: Giroud ci sarà per il derby di Milano? Parola all'esperto

