Milan, Pecci: “Theo e Leao? Si sono comportati male, il gruppo è il gruppo”

Eraldo Pecci, ex calciatore di Bologna e Torino tra le altre, è intervenuto ai microfoni di TMW. Ecco la risposta di Pecci sul caso Theo Hernandez-Rafael Leao: "Credo che si siano comportati male, anche nel rispetto dei compagni. Il gruppo è il gruppo, è importantissimo. Tutti si aspettano da loro delle prestazioni da leader, sono loro che fanno la differenza. Fare una gara bene e una male non basta, se fai il calciatore e sei permaloso, vai a fare la merenda da solo, non va bene".