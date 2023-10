Taarabt: “Al Milan ero il migliore. Dopo l’addio mi sentivo frustrato”

Ex Milan, le parole di Adel Taarabt sulla parentesi in rossonero

"Il mio periodo al Milan fu breve, ma all'epoca ero il miglior giocatore nonostante la presenza di gente come Kakà, Robinho, El Shaarawy e Balotelli. L'allenatore era Seedorf, che la società decise di espellere per prendere Inzaghi che aveva idee diverse. Dopo l'addio al Milan persi un anno intero perché non riuscivo a capire come mai non sono rimasto nel club. Per sei o otto mesi mi ero relativamente perso, ma ho ritrovato l'energia. Se mi sentivo frustrato? Un po' sì, perché avevo lavorato una vita intera per arrivare a giocare in un club così grande. Nonostante tutto il Milan fa parte della mia carriera, è un club che amo e seguo costantemente".