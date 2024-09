Tra una lode a Thiago Motta ed alla sua Juventus e una disamina, accorta, sul Napoli di Antonio Conte che, a suo dire, lotterà fino alla fine per il campionato con Inter, Juve e Milan, Stramaccioni - come detto - si è soffermato anche sulla squadra di Fonseca. «Mi hanno sorpreso le partite dei rossoneri fino a quella con il Liverpool. Non tanto per i risultati, quanto per la qualità delle prestazioni. Il Milan era stato troppo brutto e poco squadra per essere quello vero. Nel derby, invece, ha dimostrato enormi potenzialità».

"Fofana e Reijnders, complementari. A Ibra chiederei ..." — In merito all'aspetto che più gli è piaciuto dei rossoneri, Stramaccioni ha aggiunto: «La coppia di centrocampo: Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders sono stati perfetti. Interditore e regista complementari, con un peso tattico in fase difensiva non indifferente da sopportare, aggravato dal valore e dalla potenziale superiorità numerica dei tre centrocampisti interisti che sono fra i migliori d’Europa».

Chiosa su Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan. Cosa gli chiederebbe Stramaccioni se lo incontrasse in un ristorante a Milano? «Chiederei a Zlatan come è cambiato mentalmente il suo modo di incidere sulla situazione, passando dal campo a una visione d'insieme che ovviamente da giocatore non si può avere», ha concluso.