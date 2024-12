Milan-Stella Rossa, il dg Terzic: “Giocheremo per vincere. Fonseca stia attento …”

E voi? Rispetto alla gara con l’Inter avete vissuto grandi serate nel mezzo, come il 5-1 allo Stoccarda: "E’ certo che lo Stella Rossa oggi si trova in una situazione decisamente migliore rispetto a quando giocavamo contro l’Inter".

Come mai? "Nel periodo precedente avevamo avuto tanti problemi con gli infortunati, ora finalmente siamo al completo. Avevamo anche diversi nuovi giocatori che cercavano la loro miglior forma. Dopo il 5-1 contro lo Stoccarda la squadra è in piena di fiducia e arriviamo a giocare per vincere".