Milan, Stam: “Leao? Ha confermato di avere doti fuori dal comune”

Jaap Stam , ha giocato con la maglia del Milan due stagioni sfiorando la Champions 2004-05 . L'ex difensore rossonero ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Per l'olandese la rimonta Scudetto del Diavolo è possibile. Ecco il parere di Stam su Rafael Leao ( QUI TUTTE LE PAROLE ).

Milan, Leao brilla contro il Real. Ecco il pensiero di Stam su Rafa

«A Madrid è stato decisivo e ha confermato di avere doti fuori dal comune». Contro il Real Madrid, in Champions League, il portoghese è stato decisivo. Ora serve la continuità in campionato e in Serie A. LEGGI ANCHE: Un grande Liberali stende il Cagliari. Ecco le pagelle del Milan Primavera