Spalletti esalta il Milan: “Sa fare tutto. Pioli valorizza la rosa”

Luciano Spalletti è stato il grande direttore che ha portato il Napoli allo Scudetto dominato della scorsa stagione. L'ex allenatore partenopeo, ora cerca il trionfo anche come C.T. della Nazionale Italiana: obiettivo difendere il titolo di campioni d'Europa. Spalletti ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Tra i tanti temi, anche quale squadra gli piacesse vedere in Serie A. Spalletti ha risposto così .

Spalletti su Pioli e il Milan

"Mi piace guardare il Milan. Probabilmente tra le grandi è la più camaleontica e le sue partite sono sempre diverse. Sanno fare un po' tutto, Pioli riesce sempre a mandare in campo una squadra competitiva ad alti livelli, valorizzando le qualità dell'intera rosa". Parole importanti per il Milan e, soprattutto, per Stefano Pioli, allenatore spesso nell'occhio del ciclone delle critiche.