Milan, Soffia: “Le ragazze hanno più attenzioni rispetto a qualche anno fa”

"Io ho qualche anno meno di Valentina Bergamaschi, ma siccome sono entrata in prima squadra giovanissima non ho vissuto grosse differenze rispetto a lei. Noto invece quelle che ci sono per le ragazze che si fanno strada adesso: hanno strutture e un’attenzione da parte dei club che qualche anno fa non ci si potevano nemmeno sognare". LEGGI ANCHE: Milan, spunta una seria concorrente per Miranda >>>