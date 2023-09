Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al vincolo su San Siro, stadio di casa del Milan

Nella giornata di ieri, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, il Milan ha comunicato il primo passo per il Nuovo Stadio a San Donato. Sportlifecity, infatti, ha presentato il progetto per l'impianto sportivo che in futuro dovrebbe ospitare le gare di casa del club rossonero.