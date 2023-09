Milan, senti Sesko: “Vedere Ibrahimovic mi rende felice. Su Haaland…”

Le parole di Benjamin Sesko

"Non paragonatemi ad Haaland. Abbiamo in comune soltanto l'altezza e la velocità, il nostro stile di gioco è diverso. Si tratta di uno dei migliori calciatori al mondo, ma io vorrei essere solo me stesso. Mi piaceva guardare Zlatan Ibrahimovic, faceva divertire e si divertiva in campo facendo quello che voleva. Quando vedo un giocatore come lui, mi sento davvero felice".