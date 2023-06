Milan, Serena: “Firmino rappresenta sempre un calciatore di prima fascia”

Su Firmino: «C’era anche un altro obiettivo che, a mio avviso, sarebbe stato interessante ovvero Roberto Firmino, in scadenza di contratto col Liverpool. È vero che nella scorsa stagione non ha collezionato molte presenze, ma rappresenta sempre un calciatore di prima fascia». Il brasiliano, negli ultimi giorni, sarebbe in avvicinamento all’Al-Ahli in Arabia Saudita. LEGGI ANCHE: Calciomercato, ecco la prima offerta del Milan per Yunus Musah