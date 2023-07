Milan, senti Serafini: “Scamacca pronto al salto in un grande club”

Intervistato dai microfoni di Carlo Pellegatti , sul proprio canale Youtube, Luca Serafini ha parlato del Milan e dei rumors di mercato che porterebbero a Gianluca Scamacca . Secondo il noto giornalista, infatti, l'attaccante del West Ham sarebbe pronto al salto in un grande club come quello rossonero. Ecco le parole di Serafini .

"Scamacca è la mia preferenza per l'attacco. È un giocatore italiano e bravo. Quest'anno al West Ham si è fatto male però quando è andato via dall'Italia mi è dispiaciuto. Mi sembrava un giocatore pronto anche per il salto in un grande club. Non so se il West Ham abbia intenzione di ridargli fiducia".