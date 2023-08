Milan, Serafini: “Non bisogna confidare solo su Leao”

Luca Serafini , ha parlato del Milan e delle possibili soluzione in rosa. Il giornalista ha detto la sua anche su Rafael Leao, fondamentale per i rossoneri. Ecco le sue parole a Milan TV.

"La squadra non deve troppo accoccolarsi su Leao. Ora ci sono figure e incursori importanti, capaci di andare a rete. In assoluto il Milan ha più risorse: non bisogna confidare solo su Leao. Rafa è un giocatore unico e con caratteristiche uniche". LEGGI ANCHE: Milan, l’effetto del calciomercato. Quante differenze alla prima stagionale