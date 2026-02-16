Paolo Scaroni, presidente del Milan, è stato ospite dell'evento "Your Next Milano" andato in scena alla alla Triennale di Milano alla quale, al termine, ha rilasciato delle dichiarazioni. Il presidente del club di via Aldo Rossi ha voluto spendere alcune parole a riguardo della presenza di Gerry Cardinale, patron del Milan, all'assemblea della Lega Serie A di questa mattina, ma non solo. Alcuni giornalisti presenti hanno provato a strappargli delle parole legate alla questione VAR dopo Inter-Juventus senza, però, riuscirci. Il presidente rossonero ha, infatti, preferito non rispondere. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni riportate da TMW.com:
Milan, parla Scaroni—
È contento dell'accoglienza in Lega di Cardinale di oggi? "Si, è stato accolto molto bene"
Auspica anche lei che si migliori con il VAR? "Di tutte queste cose non parlo"
Serve cambiare il regolamento? "Non lo so"
Un messaggio per i tifosi del Milan ce l'ha? "Certo, di sostenerci sempre"
