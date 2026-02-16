Milan-Como, Vojvoda: 'A San Siro per dimostrare che ce la giochiamo'

Sulla sconfitta contro la Fiorentina: “Dovevamo aspettarci che sarebbe stata una partita difficile, sporca, loro si giocano la salvezza quindi c’è tutto un contesto a parte che ha portato ad una partita diversa da come ci aspettavamo, dovevamo essere più cattivi e decisi.

Su Milan-Como: "Il lato positivo è che tra due giorni giochiamo a San Siro e abbiamo la possibilità di dimostrare che ce la giochiamo anche noi. Non abbiamo buttato via tutto il lavoro fatto fin qui, abbiamo delle capacità eccezionali e possiamo fare delle gran belle cose".