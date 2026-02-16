Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Verso Milan-Como, Vojvoda: “A San Siro abbiamo la possibilità di dimostrare che ce la giochiamo anche noi”

MILAN-COMO

Verso Milan-Como, Vojvoda: “A San Siro abbiamo la possibilità di dimostrare che ce la giochiamo anche noi”

Milan-Como, Vojvoda: 'A San Siro per dimostrare che ce la giochiamo'
Le parole di Mergim Vojvoda, difensore del Como classe 1995, al termine di Como-Fiorentina. Le sue dichiarazioni in vista della sfida contro il Milan
Redazione PM

Continua l'avvicinamento a Milan-Como, recupero della 24ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Mercoledì sera alle 20:45 si giocherà il match che era stato rinviato per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. I rossoneri arrivano dalla vittoria per 2-1 contro il Pisa nella sfida della 'Cetilar Arena'. La squadra di Massimiliano Allegri si trova al secondo posto in classifica con 53 punti dopo 24 uscite. Il Como è reduce dalla sconfitta interna contro la Fiorentina, battuta d'arresto che rischia di complicare la rincorsa alla zona europea della squadra di Fabregas.

Milan-Como, le parole di Vojvoda

—  

Mergim Vojvoda, difensore del Como classe 1995, ha parlato della partita di 'San Siro' ai microfoni di 'DAZN'. Ecco, di seguito, le dichiarazioni dell'ex Torino al termine di Como-Fiorentina.

LEGGI ANCHE

Sulla sconfitta contro la Fiorentina: “Dovevamo aspettarci che sarebbe stata una partita difficile, sporca, loro si giocano la salvezza quindi c’è tutto un contesto a parte che ha portato ad una partita diversa da come ci aspettavamo, dovevamo essere più cattivi e decisi.

LEGGI ANCHE: Il Milan si gode un Bartesaghi in crescita esponenziale: Theo è (quasi) già dimenticato

Su Milan-Como: "Il lato positivo è che tra due giorni giochiamo a San Siro e abbiamo la possibilità di dimostrare che ce la giochiamo anche noi. Non abbiamo buttato via tutto il lavoro fatto fin qui, abbiamo delle capacità eccezionali e possiamo fare delle gran belle cose".

Leggi anche
Kalulu-Bastoni, Ranocchia: “Una gogna mediatica che un bravo ragazzo come Ale non...
Cuomo: “Se La Penna viene fermato 3 giornate, Bastoni dovrebbe prenderne il doppio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA