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Rakitic: “Non c’è un erede di Modric, lui è inimitabile”. Poi svela il futuro dell’amico

Luka Modric e Ivan Rakitic con la maglia della Nazionale della Croazia nel 2018
Ivan Rakitic, amico ed ex compagno di Luka Modric nella Nazionale della Croazia, fa sognare i tifosi del Milan con una dichiarazione importante rilasciata al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Riguarda il futuro del Pallone d'Oro 2018
Daniele Triolo Redattore 

Ivan Rakitic, classe 1986, è stato per molti anni un punto fermo della Nazionale della Croazia, con cui ha giocato 106 partite e segnato 15 gol. Al suo fianco, nel centrocampo con la maglia a scacchi biancorossa, ha giocato quasi sempre Luka Modric, di appena un anno più grande, compagno di tante battaglie.

Ora Rakitic si è ritirato, da qualche mese, per assumere la carica di dirigente all'interno dell'Hajduk Spalato, società in cui ha concluso la sua fantastica carriera. Modric, invece, continua ad incantare tutti: il Pallone d'Oro 2018, dopo 13 stagioni nel Real Madrid, è arrivato in Serie A per indossare la maglia del Milan, quella che sognava sin da bambino, per un ultimo grande ballo.

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Modric ha firmato, la scorsa estate, un contratto annuale con il Milan: teoricamente, dal 1° luglio sarà svincolato. Cosa farà? Utilizzerà l'opzione di rinnovo unilaterale che ha in mano per giocare un'altra stagione con i rossoneri di Massimiliano Allegri? O magari sceglierà di tornare a giocare in patria un ultimo anno? C'è anche l'opzione ritiro, eventualmente, da considerare.

Rakitic su Modric: "È felice al Milan. Credo che continuerà lì"

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Rakitic, in un'intervista rilasciata in esclusiva all'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', ha svelato quale potrebbe essere il futuro dell'amico e connazionale Modric. «Deciderà lui. È felice al Milan, credo che continuerà lì. Non c’è un suo erede, lui è inimitabile. Per la stessa storia del calcio mondiale. Nikola Moro? Può essere, si trova bene a Bologna, può crescere e in un futuro anche ambire ad un top club, ma io sono un fan di Mario Pasalic. Un centrocampista da area a area, sa giocare ovunque. Ma spero che Modric continui ancora per molto, due o tre anni».

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