Modric ha firmato, la scorsa estate, un contratto annuale con il Milan: teoricamente, dal 1° luglio sarà svincolato. Cosa farà? Utilizzerà l' opzione di rinnovo unilaterale che ha in mano per giocare un'altra stagione con i rossoneri di Massimiliano Allegri ? O magari sceglierà di tornare a giocare in patria un ultimo anno? C'è anche l'opzione ritiro , eventualmente, da considerare.

Rakitic su Modric: "È felice al Milan. Credo che continuerà lì"

Rakitic, in un'intervista rilasciata in esclusiva all'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', ha svelato quale potrebbe essere il futuro dell'amico e connazionale Modric. «Deciderà lui. È felice al Milan, credo che continuerà lì. Non c’è un suo erede, lui è inimitabile. Per la stessa storia del calcio mondiale. Nikola Moro? Può essere, si trova bene a Bologna, può crescere e in un futuro anche ambire ad un top club, ma io sono un fan di Mario Pasalic. Un centrocampista da area a area, sa giocare ovunque. Ma spero che Modric continui ancora per molto, due o tre anni».