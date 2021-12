Milan, senti l’allenatore del Pisa: “Lucca? La società mi ha detto che rimarrà”

Luca D'Angelo, allenatore del Pisa, ha parlato di Lorenzo Lucca, noto obiettivo di calciomercato del Milan. Queste e dichiarazioni

Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha svelato come il Milan sia una delle pretendenti al talento Lorenzo Lucca. Il giocatore non si muoverà nel calciomercato di gennaio, ma a giugno può succedere di tutto. La volontà di mantenere Lucca in nerazzurro è stata esternata anche dall'allenatore Luca D'Angelo. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': “Ora non sta segnando? Può sembrare fatto apposta ma non è così (ride ndr). Ha iniziato molto bene, con 6 gol in 6 partite, poi ha avuto troppa esposizione fisica e mediatica e ha perso leggerezza fisica e mentale. Per il 15 gennaio sarà di nuovo pronto, la società mi ha detto del pressing di molte squadre ma a gennaio rimarrà". Milan, ecco il vero sogno di Maldini per l'attacco dell'anno prossimo >>>