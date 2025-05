Il Milan non sta vivendo una stagione grandiosa. I rossoneri sono al momento noni in Serie A e puntano sulla Coppa Italia per salvare l'annata. Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna ed ex direttore sportivo del Milan, ha parlato a “La Politica nel Pallone”, trasmissione in onda su GR Parlamento. Ecco il commento sui rossoneri (parole riportate da Calcio e Finanza): "Vederlo in difficili acque mi dispiace, sarei pronto a dare una mano. L’esperienza è qualcosa che non si compra".