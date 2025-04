Milan, Zazzaroni: “Ora puntano a Braida”. E Ordine incalza così

Ivan Zazzaroni: "Il Milan sta puntando a Braida adesso, dopo Tare e D’Amico (scherza, ndr). Il Milan non sa che cosa vuole, non sa cos’è, cosa sarà e non sa fare una valutazione, vive di umori. Sergio è un ottimo allenatore, ha fatto degli errori anche lui. Ha pensato di essere più forte del Milan e il Milan è stato più forte di lui, infatti alla fine si è adattato. La Juventus ha cacciato Pirlo dopo due coppe, e allo stesso modo il Milan deve chiedersi se sia l’allenatore giusto per il futuro a prescindere dalla vittoria o meno in Coppa Italia. Una società seria deve fare così. Sono due mesi che cercano un direttore sportivo e ancora non ce l’ha. Hai Theo Hernandez e Maignan che non rinnovano in tutto ciò…". LEGGI ANCHE: Mercato Milan, Il nodo rinnovo: un futuro ancora da scrivere per Theo Hernandez >>>