Milan, G. Scotti: “Ben vengano i cugini dell’Inter, ma non faccio pronostici”

Le parole di Gerry Scotti sul Milan

"Da buon milanista, e da onesto sportivo, se mi avessero chiesto un mese fa della possibilità di giocare la semifinale l’avrei considerato un risultato inatteso, visto il valore e la forza del Napoli. Ma ora, per come sono andate le cose, sono ringalluzzito: ben vengano i cugini dell’Inter. Sono veramente felice per Milano e per la sua tanto temuta decadenza nei ranghi del calcio internazionale. San Siro, il Meazza, è ancora la Scala del Calcio e ci godremo queste due belle partite. Non chiedetemi pronostici perché non li faccio. Seguirò la partita insieme con il mio consueto gruppo di amici: siamo scaramantici, ognuno è seduto al suo solito posto, e spero che non venga quello che mette le mutande rossonere, perché ogni volta che c’è lui il Milan perde. Quindi glielo dico già: ‘Stai a casa!". LEGGI ANCHE: Milan, il retroscena di Leao su Ibrahimovic >>>