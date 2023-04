Roma-Milan, le sfide al cinema e quelle sul campo: le 5 partite memorabili

Tra le tradizioni, i campioni che hanno vestito entrambe le maglie e due tifoserie sempre calde ed appassionate, Roma-Milan si presenta come uno dei grandi cult del campionato italiano. Un match spesso emblematico, che ha portato gioia e talvolta tristezza, condiviso da un personaggio che ha segnato due epoche diverse, prima da giocatore e poi da allenatore. Nils Liedholm , campione d'Italia tinto di rossonero sia in campo che sulla panchina, così come eroe tricolore nella capitale e vicinissimo a rendere i giallorossi anche i migliori d'Europa se non fosse stato per il Liverpool .

Ma non solo, poiché Roma-Milan si è giocata anche sul grande schermo. Raccontata e citata in molti film comici, quelli dell'epopea anni 90 e inizio 2000. Le parodie su due prototipi di tifosi ben diversi all'apparenza ma con lo stesso amore per la maglia. I fratelli Vanzina hanno inserito questa sfida in due film, "Sognando la California” e "I mitici, colpo gobbo a Milano”, senza dimenticare Massimo Boldi che si finge tifoso romanista per non rivelare la sua fede rossonera in vista del fatidico match tra le due squadre in "Fratelli d’Italia".