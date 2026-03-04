Milan, Scaroni sul nuovo stadio: 'Mi hanno preso per pazzo, ma poi...'

"Ripercorro un po' la mia esperienza. Quando ho cominciato a dire che San Siro è uno stadio vecchio e che dobbiamo costruirne uno nuovo, anche i miei amici mi dicevano che ero pazzo. Davanti a questa posizione molto comune nell'opinione pubblica, capisco anche che l'amministrazione comunale avesse delle remore. Poi soprattutto grazie ai Mondiali in Qatar e agli europei in Germania, si è visto in televisione cosa sono gli stadi moderni e l'opinione pubblica ha iniziato a cambiare".