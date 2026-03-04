PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Scaroni: “Quando ho detto che avremmo dovuto costruire un nuovo stadio mi hanno preso per pazzo”

INTERVISTE

Milan, Scaroni: “Quando ho detto che avremmo dovuto costruire un nuovo stadio mi hanno preso per pazzo”

Milan, Scaroni sul nuovo stadio: 'Mi hanno preso per pazzo, ma poi...'
Il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato del nuovo stadio che i rossoneri costruiranno insieme all'Inter in un'intervista esclusiva concessa a 'DAZN': vediamo le sue dichiarazioni
Redazione PM

Il 15 novembre 2025, Milan e Inter hanno completato l'acquisto dello stadio di San Siro e di tutte le aree circostanti. Nel 2027 dovrebbero iniziare i lavori per la costruzione del nuovo impianto che potrebbe vedere la luce tra il 2030 e il 2031.

Milan, Scaroni sul nuovo stadio

—  

In merito alla costruzione del nuovo stadio si è espresso, nella giornata di ieri (3 marzo), Paolo Scaroni. Ecco, di seguito, le parole del presidente del Milan rilasciate in un'intervista esclusiva a 'DAZN'.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Vlahovic verso il rinnovo con la Juventus a cifre 'umane': Milan, ma lo hai mai voluto veramente?>>>

"Ripercorro un po' la mia esperienza. Quando ho cominciato a dire che San Siro è uno stadio vecchio e che dobbiamo costruirne uno nuovo, anche i miei amici mi dicevano che ero pazzo. Davanti a questa posizione molto comune nell'opinione pubblica, capisco anche che l'amministrazione comunale avesse delle remore. Poi soprattutto grazie ai Mondiali in Qatar e agli europei in Germania, si è visto in televisione cosa sono gli stadi moderni e l'opinione pubblica ha iniziato a cambiare".

Leggi anche
Martorelli: “Allegri-Real Madrid? Può andare in tutte le big europee. Non troverebbe...
Bucchioni: “Se Allegri va al Real Madrid? Al Milan vedrei De Zerbi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA