Milan, Scaroni: “I risultati sportivi e quelli economici vanno di pari passo”

Milan primo in classifica e bilancio a posto: "Sono diventato presidente del Milan il 21 luglio 2018, c'era un temporale a Milano in quel momento. Dicevo che in un giorno tempestoso mi sedevo in un'azienda che viveva un momento tempestoso. Abbiamo perso 200 milioni. Ho detto agli azionisti che un presidente deve scalare due montagne: una dei risultati sportivi e una di quelli economici. Che viaggiano insieme. Se vinci ottieni risultati economici, altrimenti no. Siamo riusciti a scalare queste montagne, non per merito mio. Abbiamo vinto uno Scudetto, siamo andati bene in Europa e ora siamo primi. La montagna sportiva la stiamo scalando. La montagna economica in due parole: abbiamo raddoppiato i ricavi e mantenuto i costi a livello accettabile. Per la prima volta dal 2006 abbiamo realizzato un utile al 30 giugno 2023. È possibile, con una visione professionale, perché sono aziende oltre che squadre, raggiungere la sostenibilità economica, che serve per avere la sostenibilità sportiva".