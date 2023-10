Calciomercato Milan – Portiere, si punta Carnesecchi dell’Atalanta

Nel corso delle ultime stagioni il Milan ha spesso dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici occorsi al portiere Mike Maignan . Nonostante sia uno dei più forti a livello globale è incappato più di una volta in infortuni. Al di là di Marco Sportiello , giunto nell'ultimo calciomercato dall' Atalanta , storicamente il Diavolo non ha avuto sostituti affidabili e all'altezza del transalpino nel corso delle ultime stagioni.

Proprio per questo sembrerebbe che il Diavolo si voglia tutelare. Secondo quanto riferito da 'TuttoAtalanta.com', infatti, il Milan vorrebbe puntare su Marco Carnesecchi nelle prossime sessioni di calciomercato. Il giovane portiere italiano darebbe quelle garanzie anche da 12° uomo che avrebbero convinto il club rossonero a metterlo in cima alla lista dei desideri. LEGGI ANCHE: Milan, dalla Spagna: "Tentativo per strappare Jimenez al Real"