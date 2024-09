Alfredo Pedullà , noto giornalista esperto di calciomercato , ha parlato del Milan, del presidente Scaroni e di Furlani . Durante un live a Sportitalia, l'opinionista ha criticato duramente il ruolo del presidente rossonero e non solo. Ha criticato anche le parole di Furlani in merito al caso Leao-Theo Hernandez , avvenuto durante il cooling break di Lazio-Milan 2-2. Ecco le critiche di Pedullà.

"Scaroni è il presidente giusto? Ha parlato negli ultimi giorni? Dinnanzi a una situazione del genere...che presidente è? Un presidente che non parla, cosa lo hai fatto a fare? Per le foto ufficiali. Non capsico. Abbiamo visto una conferenza stampa surreale di Furlani, che dice che non è successo nulla".