Milan, Scaroni: “Ibrahimovic? Credo che voglia un periodo sabbatico”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Scaroni ha escluso, al momento, nuovi ingressi in società, anche per rimpiazzare la figura di Paolo Maldini, esonerato dall'incarico di direttore tecnico rossonero, al centro sportivo di Milanello. Laddove, come noto, era presenza fissa ogni giorno.