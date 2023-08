Scaroni: “Il Milan leggendario di oggi deve tutto a Berlusconi”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni su differenze e analogie con il suo Milan e quello di Silvio Berlusconi, storico patron rossonero scomparso lo scorso 12 giugno 2023 che sarà ricordato questa sera, alle ore 21:00, in occasione della partita contro il Monza, valida per la prima edizione del trofeo in suo nome.