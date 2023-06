Milan , Serena su Scamacca: “Mi sembra ancora un po’ acerbo”

Su Scamacca: «Mi sembra ancora un po’ acerbo. Ha fatto qualche gol col West Ham, ma nel complesso non è andato benissimo. È sicuramente abile a capitalizzare il lavoro degli esterni, non ha però la capacità di costruire insieme al resto della squadra come Giroud. Allargando lo sguardo al resto del reparto offensivo, ho un dubbio sul trequartista senza Diaz. Pulisic non lo vedo benissimo in quel ruolo, dà il meglio a sinistra, ma lì il Milan ha Leao. Allora ha più senso un rinforzo meno costoso. Potrebbe essere meglio Romero in quella posizione. Quello che mi convince di più in assoluto rimane Kamada, perfetto anche nel garantire equilibrio». LEGGI ANCHE: Calciomercato, ecco la prima offerta del Milan per Yunus Musah