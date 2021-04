Milan-Sampdoria 1-1, Altafini: “Davanti serve movimento. Theo, che calo”

José Altafini, ex bomber rossonero, ha analizzato Milan-Sampdoria 1-1 di ieri pomeriggio a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni sul match

Altafini sul Milan diventato prevedibile : "Ultimamente ho visto poco movimento in avanti e la partita contro la Sampdoria lo ha confermato in maniera evidente. Non si può vivere solo delle discese di Theo Hernández o delle giocate di Zlatan Ibrahimović. Servirebbero la freschezza e l'entusiasmo della prima parte di stagione".

Altafini sull'errore di Theo Hernández in Milan-Sampdoria: "Prima del gol di Fabio Quagliarella non era stato un bel Milan, ma quella leggerezza ha indirizzato il match. Dover rincorrere in casa, per di più ora che 'San Siro' è diventato un tabù ... Il calo di Theo mi sorprende, lo vedo sbagliare anche nelle scelte in fase offensiva. A volte si intestardisce nella soluzione individuale, ignorando i compagni. Spero che il momento passi in fretta: Theo è fondamentale".