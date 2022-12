Milan, Saelemaekers: “La mia forza va alla famiglia di Mihajlovic”

Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la sconfitta in amichevole contro il Liverpool

Titolare ieri nel match tra Liverpool e Milan, Alexis Saelemaekers ha anche trovato il gol. Una rete molto bella nata da un gran lancio di Rebic, ma che non è servita alla squadra di Pioli per evitare la sconfitta contro i 'Reds'. L'esterno belga ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco un estratto ( INTERVISTA COMPLETA )

Su Mihajlovic: "E' qualcosa di difficile per tutti noi, chi conosce il calcio sa che è stato un grande giocatore e un grande mister. Mi dispiace e la mia forza va alla sua famiglia".