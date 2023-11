Milan, Sacchi: “Pioli solo. Prima c’era Maldini. Su Ibrahimovic…”

Il Milan , prima della pausa, non ha vissuto un momento brillante dal punto di vista dei risultati: il Diavolo, oltre alla vittoria contro il PSG , non vince dalla partita contro il Genoa. Intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 , l'ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi ha parlato del Milan e non solo: ecco il suo parere sul possibile ritorno di Ibrahimovic, su Stefano Pioli e sull'addio di Maldini .

Milan, Sacchi: "Pioli è rimasto solo"

"La cosa più importante nel calcio è il club. Se il club è formato da persone che non conoscono il calcio è un problema. Se può essere utile il ritorno di Ibrahimovic? Non lo so. Ibra è stato un grande personaggio nel calcio, oltre che un grande giocatore. Secondo me avrebbe potuto fare anche di più. E' fondamentale avere gente che conosce il calcio. Pioli è rimasto solo, prima c'era Maldini". LEGGI ANCHE: Scommesse, Florenzi del Milan indagato. Ascoltato dalla Procura di Torino