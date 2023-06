Milan, Sacchi: “Scamacca? Lui ha grandi potenzialità”

Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan per quattro stagioni dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997 , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Tema, le manovre dei rossoneri in questa sessione estiva di calciomercato . Ecco, dunque, un estratto delle dichiarazioni del 'Profeta di Fusignano' ( QUI IL PEZZO COMPLETO ).

Sull'altro obiettivo Gianluca Scamacca: «Lo conosco bene, è un bravissimo ragazzo. Lui ha grandi potenzialità che, purtroppo, non sempre riesce ad esprimere. Ha un bel tiro, è potente, forte fisicamente, anche se deve imparare ancora a muoversi di più. Il pressing e la partecipazione alla manovra sono gli aspetti da migliorare. Caratterialmente deve fare un salto di qualità. Viene da una stagione così così, quindi è una scommessa. Mi auguro che capisca di essere di fronte a un'occasione importante, che non capita tutti i giorni: ci metta tutto se stesso per sfondare, giochi con la squadra e per la squadra, a tutto campo e a tutto tempo. Allora non avrà rimpianti».