Milan, Sacchi: “Mi piace come Pulisic si è adattato alla nuova realtà”

Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'attaccante del Milan, Christian Pulisic

Arrigo Sacchi , ex allenatore rossonero, ha fornito otto spunti su otto diverse squadre sulle colonne dell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. Parlando del Milan ha esaltato in particolar modo la figura di Christian Pulisic , che a suo dire si è adattato molto bene alla nuova realtà. Ecco le sue dichiarazioni.

Le parole di Arrigo Sacchi sul Milan

"La cosa che mi ha impressionato maggiormente è il tentativo, spesso riuscito, di non dare punti di riferimento agli avversari. È un tentativo di andare oltre i soliti schemi. E penso in particolare a Pulisic che mi sta piacendo per il modo in cui si è adattato alla nuova realtà".