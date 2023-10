Sacchi: “Pioli responsabile: spieghi ai giocatori cosa fare in campo”

Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan per quattro stagioni dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997 , ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola del momento negativo dei rossoneri di Stefano Pioli . Ecco, dunque, le dichiarazioni del 'Profeta di Fusignano' sulle responsabilità di Pioli nelle difficoltà attuali della sua squadra.

«L'allenatore è sempre responsabile, questo lo sa anche lui. Il punto è che Pioli deve dare chiarezza a quello che vuole fare. Bisogna che spieghi bene ai giocatori come devono stare in campo, come si devono muovere. Il Milan deve essere un blocco unico, non più lungo di trenta metri. Così ci può essere collaborazione tra i reparti. Se invece vogliono restare lunghi, peggio per loro», ha detto Sacchi su Pioli e sul suo Diavolo.