Milan, Sacchi: “Pioli? Dovrà essere determinato. Ecco il progetto”

Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan per quattro stagioni dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997 , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Tema, le manovre dei rossoneri in questa sessione estiva di calciomercato . Ecco, dunque, un estratto delle dichiarazioni del 'Profeta di Fusignano' ( QUI IL PEZZO COMPLETO ).

Sul maggiore potere per Stefano Pioli in sede di mercato e non solo: «Ricordo che cosa disse di me Carletto Ancelotti: "Era talmente convinto di quello che ci proponeva che, alla fine, ci convincemmo tutti". Ecco, Pioli dovrà battere sul tasto della persuasione, dovrà essere determinato, dovrà farsi seguire da tutti i suoi ragazzi. E dovrà scegliere una strada tattica e percorrerla fino in fondo, senza tentennamenti o ripensamenti com'è avvenuto a un certo punto della passata stagione. Dare una linea e muoversi compatti verso l'obiettivo: questo dev'essere il progetto».